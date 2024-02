Wie Wissenschafter mit Tanzvideos Wissen vermitteln

Dance Your PhD ist ein weltweiter Wettbewerb. Wissenschafter sollen dabei ihre Forschungsergebnisse durch Tanz zum Ausdruck bringen. Im Fall von Kangaroo Time ist das ein von Weli selbst geschriebener Song über das Verhalten von Beuteltieren, unterlegt mit einem funkigen Beat, coolem Text; mit Drag Queens, Ballerinas und brasilianischen Tänzern, eingebettet in eine australische Landschaft.

Die Ursprünge des "Dance Your PhD"-Wettbewerbs liegen in der Silvesternacht 2006, als John Bohannon - ein Mikrobiologe und wissenschaftlicher Leiter des Unternehmens für künstliche Intelligenz Primer - eine Tanzparty für seine Kollegen und Freunde veranstaltete. Das einzige Problem: Kaum jemand wollte tanzen. Also entwarf er wie jeder Wissenschafter ein Experiment – in diesem Fall einen Tanzwettbewerb – auf der Grundlage einer Hypothese. "Bei Wissenschaftlern kann man sich darauf verlassen, dass sie wettbewerbsorientiert sind und einen Sinn für Humor haben, wenn es um ihre Arbeit geht, also dachte ich, lass uns einfach alles zusammenbringen", erklärt Bohannon.

Der erste offizielle Wettbewerb fand 2008 statt und wird seither jedes Jahr von der Zeitschrift Science und der American Association for the Advancement of Science organisiert. Seit 16 Jahren richtet sich der Wettbewerb an Wissenschafter auf der ganzen Welt: "Wünscht ihr euch nicht, in einer Welt zu leben, in der ihr die Leute einfach bitten könntet, ihre Handys zu zücken, um sich ein Online-Video anzusehen, in dem ihr eure Doktorarbeit durch einen interpretativen Tanz erklärt?"