Katzen allein daheim: Mehr als ein Zehntel verhält sich auffällig

Eigenwillig ja, Einzelgänger nein. Immer mehr Studien belegen, dass Katzen tiefe Bindungen zu ihren Menschen aufbauen und leiden, wenn sie allein gelassen werden. Brasilianische Forscher berichten nun im Fachblatt " PLOS ONE", dass mehr als ein Zehntel der Haustiere in Abwesenheit der Halter Verhaltensauffälligkeiten zeigten.

Belege verdichten sich

Dass Einsamkeit zu Verhaltensstörungen führen kann, ist für Hunde bereits hinreichend nachgewiesen. Für Katzen steht die Forschung noch am Anfang. Doch eine wachsende Zahl an Studien legt nahe, dass die Tiere wesentlich beziehungsfähiger sind als bisher angenommen. So zeigte ein US-amerikanisches Experiment kürzlich, dass die Stubentiger deutlich entspannter und mutiger waren, befanden sich ihre Bezugspersonen im gleichen Raum. Bereits zuvor hatte eine schwedische Studie ergeben, dass Katzen umso mehr Kontakt zu ihren Haltern suchten, je länger sie allein gelassen wurden.