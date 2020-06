Katzen: Gemeinsam Einzelgänger

Samtpfoten sind der Österreicher liebstes Heimtier. Rund zwei Millionen Katzen schnurren in etwa 1,2 Millionen Haushalten. In zirka einem Drittel der Haushalte lebt mindestens ein Exemplar, in 14 Prozent der Haushalte sind mehr als zwei Stubentiger unterwegs. Die einen verbringen den Alltag gesellig, unterhalten sich als Spielgefährten und kuscheln beim Schlafen. Schmusetiere dieser Art sind auch in Bezug auf Mensch anhänglich, lassen sich bei Laune blicken und gerne streicheln. Andere haben weniger Interesse an einem innigen Miteinander. Sie meiden Artgenossen, verkriechen sich bei erster Gelegenheit und lassen sich nur mühsam vergesellschaften. "Wer viele Katzen halten will, weil es zum Beispiel Wohnungskatzen sind, sollte sich zwei Tiere gleichzeitig anschaffen", rät Schratter. Geschwister, die gemeinsam ihr neues Zuhause beziehen, kommen meist gut miteinander aus. Auch zwei Katzen, die im Tierheim bereits friedlich Seite an Seite gelebt haben, werden den Umzug ins neue Revier meistern.

Zwei unbekannte Vierbeiner zusammenzubringen, kann dagegen zur Herausforderung werden. Am wenigsten ziehen sich Gegensätze an. Dem Schüchternen macht ein ungestümer Rüpel

Angst. Ein alter Couch-Potato fühlt sich von einem jungen Wilden gewaltig gestört. "Achten Sie bei der Auswahl der Katzen auf das gleiche Temperament", sagt die Expertin. Zudem müssen die Rahmenbedingungen passen: "Ausschlaggebend ist die Wohnungsgröße. Ein Zimmer pro Katze plus eins, gilt als Faustregel", erklärt der KURIER-Tiercoach. Bei diesem Raumangebot kann jedes Tier sein Bedürfnis nach Ruhe befriedigen. Freigänger gehen sich außer Haus aus dem Weg. Eigenes Katzenklo, eigener Futternapf, eigene Wasserschüssel verstehen sich von selbst.