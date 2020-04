Mäusemimik: Welche Stimmungen sich im Nagergesicht widerspiegeln

Was Micky Maus-Fans schon immer wissen, hat sich jetzt auch im realen Leben bestätigt: Die Mimik von Mäusen verrät ihre Gefühlslage. Forscher am Max-Planck-Institut für Neurobiologie in Martinsried bei München beschreiben in der Fachzeitschrift "Science" verschiedene emotionale Gesichtsausdrücke der Nager. Ähnlich wie beim Menschen sehe das Gesicht einer Maus unterschiedlich aus, je nachdem, ob sie etwas Süßes oder etwas Bitteres fresse oder ob sie ängstlich sei.

Was sich im Hirn abspielt

Mit der Möglichkeit, Gefühle von Mäusen messbar zu machen, können Neurobiologen den Angaben zufolge nun grundlegend erforschen, wie Emotionen im Gehirn entstehen und verarbeitet werden. Das könne auch wichtig sein für das bessere Verständnis von Störungen wie etwa Depression.