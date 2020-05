Sex mit Hintergedanken: Rippenquallen kannibalisieren Nachwuchs

Dass manche Tiere ihre Artgenossen zum Fressen gern haben, ist bekannt. Nun zeigt eine aktuelle Studie, dass Rippenquallen gezielt für Nachwuchs sorgen, um ihn als Nahrungsquelle in schlechten Zeiten nützen zu können. Die in europäische Gewässer vorgedrungene "Meerwalnuss" frisst demnach vor allem bei der Besiedlung neuer Lebensräume ihre eigenen Jungen.

Hungerzeiten überbrücken

Dieses Verhalten von Mnemiopsis leidyi - so der wissenschaftliche Name der Quallenart - ist ökologisch erklärbar, berichten Forscher der dänischen Universität in Odense und des Jenaer Max-Planck-Instituts für Menschheitsgeschichte in Deutschland.

Der Nachwuchs stehe als schwimmende Nahrungsquelle länger im Jahr zur Verfügung als die natürliche Beute der Quallen, erläutern die Wissenschafter um Jamileh Javidpour im Fachmagazin Communications Biology. Dies ermögliche den ausgewachsenen Tieren, Zeiten mit geringem Nahrungsangebot zu überstehen und sich damit weiter auszubreiten, als dies etwa die klimatischen Bedingungen normalerweise erlaubten.