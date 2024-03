Kann man Schlafmangel aus dem Blut ablesen?

Schlafmangel geht nicht spurlos am Menschen vorüber. Kurzfristig manifestiert er sich in Kopfschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten, Gedächtnisproblemen und langsamerer Reaktionszeit. Schlafentzug erhöht auch das Risiko schwerer Verletzungen oder tödlicher Unfälle in beruflichen wie privaten Situationen. So spielt bei rund 20 Prozent der weltweiten Verkehrsunfälle Schlafmangel eine Rolle. Andauernder Schlafentzug kann gravierende gesundheitliche Folgen haben. Menschen setzen sich etwa einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Bluthochdruck und Herzerkrankungen aus.