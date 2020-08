Richtiger Umgang mit Hornissen: Nester meiden, Stiche kühlen

Fenster schließen

„Hornissen sind auch in der Dämmerung und in der Nacht aktiv“, sagt Brugger. Insektenschutzgitter hindern die Faltenwespen am Einflug. Prallen die Insekten gegen die Fensterscheibe, heißt es: Licht abdrehen.

Nest nur im Notfall entfernen

„Schädlingsbekämpfungsmittel haben im Garten nichts verloren“, sagt Brugger. Sie bringen auch harmlose Insekten um. Bewohnte Nester sollen nur von Experten entfernt werden. Im Winter können verlassene Behausungen gefahrlos demontiert werden. Die Wiederansiedlung im Frühling lässt sich durch bauliche Maßnahmen abwenden.