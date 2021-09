Rekorde: Wie weit Tiere für bessere Lebensbedingungen wandern

Zwei Drittel aller Vogelarten, darunter eben genannte Sterna paradisaea, zählen zu den Zugvögeln; mehr als die Hälfte davon sind Langstreckenzieher. Wespenbussard und Wiedehopf etwa starten in Österreich. Weißstörche ebenso. Die Adebare orientieren sich bei ihren Tagesetappen am Stand der Sonne. Überflieger, die in der Nacht unterwegs sind, richten ihren inneren Kompass nach den Sternen aus. Die Gene helfen ihnen dabei. Auch die Ausrichtung bzw. Stärke des Erdmagnetfelds, einprägsame Marken entlang der Route oder Gerüche leiten die Migranten.