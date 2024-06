Sex unter Tieren: So vielfältig ist ihr queeres Verhalten

Im Vorjahr kam eine spanische Metastudie zu dem Schluss, dass sich Weibchen und Männchen „ähnlich häufig“, nämlich in mehr als 50 Prozent der Fälle, mit ihresgleichen paaren. Die Datenanalyse stützte insgesamt „die Hypothese, nach der gleichgeschlechtlicher Sex evolutionär begünstigt wurde, weil er hilft, soziale Bindungen aufzubauen, zu erhalten und zu stärken“.

„Queer bezeichnet landläufig Organismen, die nicht der hetero-normativen Vorstellung von Sexualverhalten entsprechen“, definiert die studierte Biologin und nennt zunächst Same Sex Sex als Spielart der Natur. Tatsächlich ist Homosexualität unter Tieren – von Säugern über Vögel bis zu Insekten – weit verbreitet. Wissenschaftlich nachgewiesen praktizieren 1.500 Spezies Sex mit gleichgeschlechtlichen Artgenossen, 500 davon sind einschlägig dokumentiert.

„Es bedarf großer Vorsicht , mit menschlichen Kategorien das Verhalten von Tieren zu beschreiben“, sagt Sophie Juliane Veigl. Die Philosophin an der Universität Wien verweist darauf, dass Sprache Ideologie mittransportiert, und appelliert, mit Formulieren reflektiert umzugehen. Der Begriff „normal“ – er impliziert abnormal – taugt nicht für die Beschreibung von wildem Sex. Also: Diversität im Tierreich. Und Queerness.

Forschende müssen ihren Versuchsaufbau hinterfragen

„Bei Forschungsfragen ist mitzudenken, wie unsere Vorannahmen Versuchsaufbau und Ergebnisse beeinflussen“, betont Veigl. Zootiere verhalten sich anders als verwandte Freigeister. Nicht alles spielt sich vor den Augen von Wissenschaftler ab. Von einzelnen Individuen darf nicht auf die gesamte Spezies geschlossen werden. Ergebnisse müssten in alle Richtungen offen bleiben.

Historische Interpretationen, die queeres Verhalten einerseits mit u.a. Hormonen und Fehlprägung begründeten und andererseits mit der Durchsetzung von Dominanz, haben ausgedient.

Forschende mutmaßen heute übrigens, dass wahllose Paarung die Urform der Sexualität gewesen sein könnte.

Nicht immer ist Fortpflanzung oberstes Ziel

Delphine und Makaken scheinen einfach Spaß am Same Sex Sex zu haben. „Bonobos schlichten bisexuell Streit. Manche Tiere mögen gleichgeschlechtliche Partnerschaften, für andere fehlt die Alternative“, zählt Lukas Quast Gründe für Queerness in freier Wildbahn auf. Er führt im Pride Month durch das Haus des Meeres und stellt den Rosellasittich im regenbogenfarbenen Federkleid vor, zeigt Lemuren-Weibchen, die im Matriarchat das Sagen haben, und berichtet von Seepferden-Männchen, die befruchtete Eier austragen.

Auch transsexuelle Arten schwimmen im Wiener Aqua Terra Zoo. Der Riesenzackenbarsch etwa startet als Weibchen ins Leben, manche wandeln sich später in männliche Fische. Der Vorteil: Der Hermaphrodit entscheidet, welches Geschlecht der Fortpflanzung eher nützt.