Gleichgeschlechtlicher Sex im Tierreich: Wo die Affenliebe hinfällt

„Die hauptsächliche Währung in der Evolutionsbiologie ist die Reproduktion“, sagt Frank Zachos, Leiter der Säugetiersammlung im Naturhistorischen Museum Wien, und verweist mit Charles Darwin auf die Bedeutung der besseren Anpassung für den Fortpflanzungserfolg. Dabei berichtete bereits Aristoteles um 300 v. Chr. von Hyänen, die sich ohne Kinderwunsch paarten. Aktuell liegen Belege für mehr als 1.500 Spezies vor, bei denen „same-sex sexual behavior“ aufgefallen ist; SSB also.

"Sexualverhalten ist vielfältig"

„Die Begriffe hetero-, homo- oder bisexuell dienen dem Menschen zur Selbstidentifikation. Sie beschreiben primär eine Neigung. Sexualverhalten ist aber vielfältig und lässt sich nicht so einfach in Schubladen stecken“, differenziert Zachos. Was die Häufigkeit von gleichgeschlechtlichem Sexualverhalten betrifft, gibt der Zoologe die Tücken der Tierforschung zu bedenken. Nicht immer ist in der Wildnis zu erkennen, welche Individuen etwas am Laufen haben, nicht überall kommen die Objekte der Begierde vor den Forschenden zur Sache.