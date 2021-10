Nobelpreis für Chemie geht an Benjamin List und David MacMillan

Die Latte lag hoch. Im Vorjahr wurden Emmanuelle Charpentier und Jennifer Doudna für die Entwicklung der Genschere ausgezeichnet. Heuer geht der angesehene Wissenschaftspreis an Benjamin List (Deutschland) und David Mac Millan (USA) für die Entwicklung der asymetrischen Organocatolyse.

Die Chemie-Nobelpreisträger 2021 hätten ein neues und geniales Werkzeug für den Aufbau von Molekülen entwickelt, hieß es in der Begründung. Diese Organocatolyse werde für die Erforschung neuer Arzneimittel eingesetzt und habe auch dazu beigetragen, die Chemie umweltfreundlicher zu machen. Die Organokatalyse habe sich mit erstaunlicher Geschwindigkeit entwickelt. Mithilfe dieser Reaktionen könnten Forscher nun vieles effizienter herstellen, von neuen Arzneimitteln bis hin zu Molekülen, die Licht in Solarzellen einfangen können. Die renommierteste Auszeichnung für Chemiker ist in diesem Jahr mit insgesamt zehn Millionen Kronen (rund 980 000 Euro) dotiert. Die feierliche Übergabe der Preise findet traditionsgemäß am 10. Dezember statt, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel.

Wer heuer leer ausging

Die Favoriten für den Chemie-Nobelpreis, darunter die Genomforscher Shankar Balasubramanian and David Klenerman ins Rennen, Carolyn Bertozzi, Expertin für bioorthogonale Markierung, und Barry Halliwell, der zu freien Radikalen forscht, gingen leer aus. Um frühestens 11.45 Uhr wird die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm mitteilen, welche Chemikerinnen und Chemiker den renommierten Preis heuer bekommen.

