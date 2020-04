Nachkrisengesellschaft: "Dann haben wir ein ernstes Problem"

Manche sehen in dieser Krise die Chance, dass sich danach vieles zum Positiven ändern könnte: Mehr Regionalität, weniger Verkehr, die Besinnung auf bisher unmöglich Geglaubtes wie Grundeinkommen für alle. Manche wollen sogar ein gesellschaftliches Zusammenrücken trotz Social Distancing erkennen. Ist die Hoffnung, dass die Welt besser, geläutert da wieder rauskommt, berechtigt?

Ich finde es faszinierend und bedrückend, wie sich jetzt manche Leute die Nach-Krisengesellschaft als Paradies von Nachhaltigkeit, Achtsamkeit und Entschleunigung zusammenfantasieren. Die Hoffnung, dass bald alles anders und besser sein wird, könnte sich rasch als falsche Hoffnung erweisen. Mit Blick auf das Wissen über den Menschen und über wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge muss man sagen: Ein Prozess der grundlegenden Veränderung hin zum Besseren erfordert intensive Diskussionen und gesellschaftliche Auseinandersetzungen. Hoffnung auf Verbesserung kann dabei Energien freisetzen, die eine bessere Zukunft wahrscheinlicher machen.

Wie wichtig ist es eigentlich für die Gesellschaft insgesamt, dass der Einzelne die Hoffnung nicht verliert?

Die Gesellschaft verbessert sich nur dann, wenn es Akteurinnen und Akteure gibt, die sich von der Hoffnung auf eine gute Zukunft zum Handeln motivieren lassen. Die Abschaffung der Sklaverei und die Einführung des Frauenwahlrechts sind dafür historische Beispiele. Sie zeigen aber auch: Hoffnung auf Verbesserung muss mit Widerstand rechnen. Aktuell werden viele junge Leute von der Sorge um ihre Zukunft und der Hoffnung auf eine klimaverträgliche Gesellschaft getrieben. Noch vor drei Monaten war dieses Anliegen in Österreich und Europa eine Top-Priorität. Das darf nicht vergessen werden.

Persönliche Frage: Haben Sie schon einmal die Hoffnung verloren?

Ja, und das war natürlich schrecklich. Aber meine Hoffnungslosigkeit war nie von Dauer – was vielleicht eine Überlebensfrage ist. Zurzeit droht mir allabendlich der Verlust der Hoffnung, wenn ich die ZiB1 schaue. Da fehlt mir wirklich das kritische Hinterfragen mancher Dinge. Ich kann diese Sendung derzeit als seriöses Nachrichtenformat nicht ernst nehmen. Auch das muss man nach der Krise offen diskutieren. Wie überhaupt vieles, was in dieser Zeit geschieht, offen hinterfragt werden muss. Wenn uns das gelingt, habe ich Hoffnung für eine offene Gesellschaft, die aus Fehlern lernt und an einer guten Zukunft baut. Wenn kritische Rückfragen als „dumm“ abgekanzelt werden, haben wir allerdings ein ernstes Problem.

Info: Fred Luks: „Hoffnung. Über Wandel, Wissen und politische Wunder“, erschienen im Metropolis Verlag