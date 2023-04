Erfolg: Moderna über seinen Impfstoff gegen Hautkrebs

107 der in der nunmehr vorgestellten wissenschaftlichen Untersuchung aufgenommenen Melanompatienten bekamen hingegen Pembrolizumab und zusätzlich noch bis zu neun Mal (alle drei Wochen) die Moderna-Krebsvakzine mRNA-4157 (V940). Jeder Impfstoff wurde nach Gensequenzierung von Melanomzellen aus Gewebeproben individuell für den jeweiligen Probanden produziert. In der Vakzine können bis zu 34 individuelle Antigene des Tumors abgebildet werden. Dadurch soll nach der Impfung zusätzlich noch eine quasi maßgeschneiderte Abwehrreaktion in Gang kommen.

Die Ergebnisse sprechen für das Konzept dieser teilweise individualisierten Melanom-Immuntherapie mit einer Kombination eines Checkpoint-Inhibitors und einer mRNA-Vakzine. (Sie können hier die Pressemitteilung auf Englisch nachlesen.)

Folgestudie soll bald starten

Der federführende US-Wissenschafter Jeffrey Weber vom Langone Medical Center in New York in der Zusammenfassung der Untersuchung: "mRNA-4157 (V940) mit Pemprolizumab zeigte ein klinisch signifikant besseres Überleben ohne Rückfälle im Vergleich zur Standard-Pembrolizumab-Therapie bei einer Melanomerkrankung nach Entfernung des Tumors und einem hohen Risiko (für das Wiederauftreten der Erkrankung; Anm.). In der zwei Jahre dauernden Beobachtungszeit sank die Häufigkeit eines Rückfalles oder von Todesfällen um 44 Prozent."

So zum Beispiel lebten nach 18 Monaten in der Gruppe mit der Immun-Kombinationstherapie noch 78,6 Prozent der Erkrankten ohne Rückfall.

In der Vergleichsgruppe mit Pemprolizumab allein waren es 62,2 Prozent. Das sei der erste derartige Hinweis auf die Wirksamkeit einer mRNA-Krebsvakzine, wurde bei dem Kongress in den USA festgestellt. Moderna und MSD kündigten an, jetzt schnell eine groß angelegte Wirksamkeitsstudie der Phase III mit Melanompatienten zu starten.

Gleichzeitig soll dieses kombinierte Behandlungskonzept auch bei anderen Krebserkrankungen und in früheren Stadien von Krebsleiden erprobt werden.