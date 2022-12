Durchbruch: Neue Impfung hilft gegen Rückfall bei Hautkrebs

Die mRNA-Technologie führt nicht nur bei den Covid-19-Impfstoffen zu einer Revolution. Jetzt wurde vom US-Biotech-Unternehmen Moderna gemeinsam mit dem US-Pharmakonzern Merck, Sharp & Dohme (MSD) der Beweis erbracht, dass eine personalisierte Moderna-Melanom-Vakzine zusammen mit einer Immuntherapie die Rückfallsrate und die Mortalität bei schwerkranken Patienten um 40 Prozent verringert.

Covid hat Imfpungen weitergebracht

Moderna, US-Entwickler von mRNA-Vakzinen, teilte die Ergebnisse einer Studie der Phase 2b (Keynote-942) Dienstagnachmittag in einer Aussendung mit. "Die aktuellen Resultate sind sehr ermutigend für das Anwendungsgebiet in der Krebstherapie.

Die mRNA-Technologie hat bei Covid-19 die Situation revolutioniert. Jetzt, zum ersten Mal, konnten wir das Potenzial der Technik in den Behandlungsergebnissen in einer randomisierten (Auswahl der Probanden per Zufallsprinzip; Anm.) klinischen Studie zum Melanom zeigen. Wir werden zusätzliche Untersuchungen beim Melanom und bei anderen Krebsformen starken. Das Ziel sind voll individualisierte Krebstherapien", wurde Stephane Bancel, Geschäftsführerin des Unternehmens, in der Aussendung zitiert.

Fortgeschrittener Hautkrebs

In die Studie, die in Kombination von Moderna und MSD durchgeführt wurde, waren 157 Melanompatienten aufgenommen worden. Sie litten an einer fortgeschrittenen Erkrankung des Stadiums III oder IV. Auch ein Befall von Lymphknoten ohne Fernmetastasen war gegeben.

Der Tumor konnte chirurgisch jeweils vollständig entfernt werden. Trotzdem hatten die Erkrankten ein hohes Risiko für einen Rückfall.

Um dem Wiederauftauchen der Erkrankung vorzubeugen, erhielten die Probanden zwei verschiedene zusätzliche Therapien: Die Hälfte bekam alle drei Wochen und bis zu 18 Mal, rund ein Jahr lang, jeweils 200 Milligramm des Anti-PD-1-Immuntherapeutikums Pembrolizumab - eine Standardtherapie.

Neun Teilimpfungen

Die zweite Hälfte der teilnehmenden Patienten bekam Pembrolizumab und zusätzlich eine jeweils nach den molekularen Charakteristika "ihres" Melanoms individuell hergestellte mRNA-Krebsvakzine von Moderna (mRNA-4157/V940). Dies erfolgte in neun Teilimpfungen. mRNA-4157/V940 ist ein Kandidat-Krebsimpfstoff auf Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA), die für bis zu 34 sogenannte Neoantigene des individuellen Tumors kodiert.

Damit soll eine Immunreaktion gegen die typischen mutierten Proteine des Melanoms hervorgerufen werden. Nach der Injektion produzieren die Zellen der Patienten diese Proteine, sie werden dem Immunsystem als "fremd" präsentiert und sollen dann bekämpft werden. Insgesamt soll die Strategie die Behandlung mit dem Immuncheckpoint-Inhibitor ergänzen und verstärken.