Mauersegler heben zum Langstreckenflug ab

Kurzstreckenzieher bleiben länger

„Kurzstreckenzieher wie Feldlerche und Kiebitz bleiben uns noch länger treu und verlassen erst im Oktober oder November Mitteleuropa“, sagt Karner-Ranner: „Man kann also sagen, dass der herbstliche Vogelzug bereits im Juli beginnt, Ende September beziehungsweise Anfang Oktober seinen Höhepunkt bei uns erreicht und dann noch bis in den November hinein dauert.“ Den spektakulären Abschluss des Vogelzugs im Spätherbst bilden die in großen Trupps durchziehender Gänse und Kraniche.