Mammut: Warum die zotteligen Dickhäuter der Eiszeit ausstarben

Mammuts stammen ursprünglich aus Afrika. Chronologisch entwickelten sich daraus die Südmammuts, die Steppenmammuts und schließlich die Wollhaarmammuts. Afrikanische und Asiatische Elefanten sind nur weitschichtig verwandt – was das Klonen zusätzlich erschwert.

Wollhaarmammuts waren lange die am weitesten verbreiteten Großsäuger der Erde. In Mitteleuropa traten sie erstmals vor etwa 200.000 Jahren auf. Am Ende des Pleistozäns vor zirka 11.000 Jahren starben sie in Europa und Nordamerika aus.

Die Rüsseltiere waren weder Riesen – sondern mit einer Schulterhöhe von 2,5 Metern kleiner als heutige Afrikanische Elefanten –, noch lebten sie im ewigen Eis, dort wären die Pflanzenfresser verhungert.

Anhand der Backenzähne lassen sich die genaue Art und das Alter des Tieres bestimmen. Im besonders harten Felsenbein des Ohres findet sich oft noch verwertbare DNA. Am besten erhalten sind im Permafrost mumifizierte Mammuts. Der jüngste Knochenfund aus Österreich im Mai wird gerade für die weitere Beforschung restauriert.