Magersucht: Mit Künstlicher Intelligenz lässt sich Verlauf vorhersagen

Magersucht ist durch drastischen Gewichtsverlust gekennzeichnet und verändert nicht nur die Selbstwahrnehmung und das Körperbild der Patientinnen und Patienten. Auch nach einer erfolgreichen Therapie bleiben gestimmte Gehirnstrukturen verändert.

Mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz konnten Forscherinnen und Forscher am Zentrum für Essstörungen an der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden nun zeigen, was sich im Gehirn der Betroffenen genau abspielt.

Die Ergebnisse können neue Aspekte in der Behandlung liefern, schreiben sie in ihrer im Fachjournal Psychological Medicine veröffentlichten Untersuchung. Auf Basis von MRT-Untersuchungen des Gehirns ermöglicht die KI bei der Auswertung der Daten die Klassifizierung der Patientinnen und Patienten in den verschiedenen Krankheitsstadien.