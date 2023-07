Wie Virtual Reality gegen Magersucht helfen kann

Erweiterte Realität

Hier könne die Brille eingesetzt werden. Sie erweitere die Realität und erweitere die Grenzen "klassischer" Körperarbeit, sagt Psychotherapieforscherin Karin Giel. Im virtuellen Raum können sich die Patientinnen und Patienten jedes beliebige Körpergewicht anschauen - sowohl aus der Ich-Perspektive als auch in einer Art virtuellem Spiegel. Anhand der individuellen Reaktionen darauf kann die Auseinandersetzung mit einem gesunden Gewicht besser an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden.

An der klinischen Pilotstudie nahmen 24 Patientinnen mit Magersucht teil, die zu diesem Zeitpunkt gerade in stationärer oder ambulanter Behandlung an der Tübinger Uniklinik waren, Sie absolvierten jede vier 30-minütige Sitzungen, in denen sie den gesunden virtuellen Körper betrachteten. Dieser kann in Gewicht und Größe individuell abgestimmt werden.