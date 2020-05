Koalas trinken - aber nur bei Regenwetter

Sturzbäche am Stamm

Jetzt haben Mella und ihr Team Koalas quasi auf frischer Tat ertappt. Für ihre Studie baten sie Biologen und freiwillige Helfer in zwei regionalen Schutzgebieten in Victoria und New South Wales um ihre Mithilfe. Gemeinsam trugen sie alle Beobachtungen zusammen, die auf ein Trinkverhalten der Koalas hindeuten könnten: Insgesamt 46 Mal hatten Biologen und Laienforscher im Verlauf der letzten Jahre durch Zufall ein ungewöhnliches Verhalten bei wilden Koalas beobachtet: Bei stärkeren Regenfällen schienen die Tiere Wasser vom Stamm oder dickeren Äste des Baumes abzulecken, auf dem sie saßen. Eine Koalamutter mit kleinem Kind trank auf diese Weise 15 Minuten lang, ein Koalamännchen brachte es sogar auf 34 Minuten am Stück, wie Mella und ihr Team berichten.

Warten auf den Regen

„Wir wussten schon, dass Koalas nahezu alle ihre Bedürfnisse mithilfe ihrer Bäume stillen, vom Futter über Schutz bis zum Schlafplatz“, erklärt Mella. „Unsere Studie zeigt nun, dass die Koalas sich auch für ihre Wasserversorgung auf die Bäume verlassen.“ Offensichtlich warten die Tiere gezielt auf den nächsten Regen und trinken dann direkt vom Stamm. Die Koalas bevorzugten diese Art des Trinkens selbst dann, wenn ihr Baum direkt neben einem Wasserreservoir stand. „Das belegt, dass dieses Verhalten nicht auf Hitzestress zurückgeht, sondern die natürliche Art zu trinken für diese Tiere ist“, sagt die Forscherin. „Das verändert unser Bild davon, wie wildlebende Koalas im Freiland an Wasser kommen, erheblich.“