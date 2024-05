Aus dem Labor ins Spital: Warum klinische Studien so wichtig sind

Entwicklungen in medizinischer Wissenschaft und Technologie schreitet immer weiter voran. Um sie sicher und wirksam einsetzen zu können, braucht es klinische Forschung. Sie zielt darauf ab, die Wirksamkeit und Sicherheit neuer Behandlungsansätze zu prüfen. Mit dem Ziel, Prävention, Diagnostik und Therapien zu entwickeln. Während die Grundlagenforschung Hypothesen über potenzielle neue Behandlungen liefert, sind klinische Studien die einzige Möglichkeit, herauszufinden, ob sich diese Entdeckungen in positive Wirkungen beim Menschen umsetzen lassen.

Neue Gelder für neue Forschungsprojekte

Vor diesem Hintergrund ist die jüngste Fördervereinbarung zwischen dem Wissenschaftsministerium und der LBG als positives Signal zu werten. Für den Zeitraum von 2024 bis 2026 werden der LBG 38 Millionen Euro zur Verfügung gestellt – deutlich, genauer gesagt um 43 Prozent, mehr als in den vergangenen Jahren. "Die letzten Jahre haben uns vor Augen geführt, wie rasch sich Krankheiten ausbreiten können", schickt Bundesminister Martin Polaschek, ebenfalls beim Kongress zu Gast, in Anspielung auf die Corona-Pandemie voraus. Die Ansprüche an die Medizin, insbesondere in einer stetig alternden Gesellschaft, würden zudem zunehmend höher. "Wir müssen die Möglichkeit schaffen, neue Medikamente oder Operationsmethoden ergebnisoffen zu testen, damit sie den Weg zu den Menschen finden."

Freyja-Maria Smolle-Jüttner, LBG-Präsidentin, zeigt sich mit Blick auf die Förderung erfreut: "Das Ministerium hat uns hier großartig unterstützt." Dass in anderen Ländern teilweise ein Vielfaches des vereinbarten Betrages in klinische Studien fließt, erklärt Smolle-Jüttner so: In den USA, Deutschland oder der – einwohnermäßig eher mit Österreich vergleichbaren – Schweiz sei die Industrie weitaus stärker in die Forschungsförderung involviert. In den USA ist es etwa auch Usus, dass Forschungserfolge in Start-ups direkt Umsetzung und Vermarktung finden. "Das gibt es bei uns in diesem Ausmaß noch nicht", sagt die Chirurgin, die sich einen engagierteren Beitrag der Industrie wünschen würde.