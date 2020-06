Klima-Aktivistin als Namensgeberin: Spinnengattung heißt Thunberga

Der "Nelloptodes gretae" wurde bereits in den 1960er-Jahren in Nairobi entdeckt, lagerte jedoch seither lange Zeit namenlos in den Museumsbeständen.

Namensgeber setzt Zeichen für Klimaschutz

Aber zurück zu den Spinnen: Namensgeber Peter Jäger hat in den vergangenen zwanzig Jahren viele neue Spinnenarten beschrieben. Thunberga greta ist genau die 400. Art, die er entdeckt hat. Seine Begründung, Greta Thunberg als Patin zu wählen: „Ihr Einsatz im Kampf gegen den Klimawandel ist beeindruckend.“

Im Sommer 2018 streikte die mittlerweile 17-jährige zum ersten Mal vor dem schwedischen Parlament und setzte damit den Grundstein für die Fridays For Future-Bewegung, die mittlerweile in über 100 Ländern vertreten ist. Die Benennung der neuen Spinnengattung soll laut Jäger, der bereits an mehreren Demonstrationen teilgenommen hat, auch ein Weckruf sein, damit die Forderungen der Protestierenden vonseiten der Politik und Wirtschaft gehört werden: „Die steigenden Temperaturen beeinflussen alle Bereiche der Natur – die madagassische Endemitenvielfalt und Spinnenfauna eingeschlossen.“