Nelloptodes gretae: Ein Insekt nach Greta Thunberg benannt

Er hat weder Augen noch Flügel, ist honigfarben und kleiner als ein Millimeter - doch dank seines neuen Namens rückte der unscheinbaren Käfer nun ins Rampenlicht: Am Freitag benannte das Londoner Naturkundemuseum das Insekt nach der Klimaaktivistin Greta Thunberg.

Nabenloses Daseit seit den 1960er-Jahren

"Nelloptodes gretae" fristete seit seiner Entdeckung in den 1960er-Jahren in Nairobi ein namenloses Dasein in den Beständen der ehrwürdigen Museumseinrichtung. "Ich habe diesen Namen gewählt, weil ich von der Arbeit der jungen Aktivistin sehr beeindruckt bin und ihren herausragenden Beitrag zur Sensibilisierung für Umweltfragen würdigen wollte", erklärte der wissenschaftliche Mitarbeiter Michael Darby, der den winzigen Käfer gerade erst unter den 22 Millionen Exemplaren in der Sammlung des Museums entdeckt hatte. Das Tier gehört zur Käferfamilie Ptiliidae, die einige der kleinsten Insekten der Welt umfasst.