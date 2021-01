Kindergärten werden in der Krise sträflich vernachlässigt

Sie schätzen den Kindergarten – nicht nur, weil sich in ihrer Wahrnehmung die Qualität des Kindergartens im Vergleich zur eigenen Kindheit prinzipiell verbessert hat; auch das zeigt die Studie. Vor allem was die Öffnungszeiten, die Ausbildung der Pädagogen und die Vorbereitung auf die Schule angeht, habe man Fortschritte erzielt – an den zu großen Gruppen habe sich hingegen nicht so viel verbessert. Wobei auffällt, dass vor allem ältere Menschen hier eine positive Entwicklung sehen.

„Im Vergleich zu vor 50, 60 Jahren hat sich sicher einiges getan“, gesteht Keller ein: „Wenn wir uns aber in dem Tempo weiterentwickeln, brauchen wir bis 2200, um am Ziel zu sein.“ Die Pädagoginnen und Pädagogen selbst sehen hingegen nur wenig Fortschritte: „Sie kennen die Praxis, weil sie jeden Tag in den Gruppen sehen, was nicht so funktioniert, wie sie es sich wünschen und was auch aus wissenschaftlicher Sicht nottäte“, argumentiert Keller.