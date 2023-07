Jack the Ripper: Ist die Identität des Serienmörders geklärt?

Es war ein Kutscher, der am 31. August 1888, kurz vor vier Uhr in der Früh, im Londoner Armenviertel Whitechapel eine grausige Entdeckung macht. Die Leiche von Mary Ann Nichols liegt in einer engen Gasse auf dem Rücken mit durchgeschnittener Kehle und aufgeschlitztem Bauch. Es ist das erste Opfer (von mindestens fünf) des bekanntesten Serienmörders der Weltgeschichte, Jack the Ripper. Der Mörder wurde nie gefasst, der Name "Jack the Ripper" (Jack der Aufschlitzer) stammt aus einem der Hunderten Bekennerschreiben, dessen Echtheit aber bezweifelt wird.

Jetzt sagt die Ururenkelin eines an den ursprünglichen Ermittlungen beteiligten Polizisten, Sarah Bax Horton, dass es ihr gelungen sei, die Identität des Serienmörders zu lüften, berichtet die britsche Zeitung The Telegraph. Die Autorin schreibt derzeit ein Buch über ihre Theorie, das laut dem Online-Auftritt des Verlags Ende August erscheinen soll. Britische Medien berichteten jetzt über erste Teile des Inhalts.