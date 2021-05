Im März 1942 machen sich zwei junge Wissenschafterinnen aus Wien in die NS-besetzte polnische Kleinstadt Tarnow auf, um dort lebende jüdische Familien "rassenkundlich" zu untersuchen. Sie erheben Daten, vermessen Körper und machen an die 2.000 Fotografien, um den "typischen Ostjuden" anthropologisch zu beschreiben. Das Haus der Geschichte Österreich (hdgö) erzählt in "Der kalte Blick" ab Mittwoch dieses beklemmende Kapitel heimischer Wissenschafts- und Täterinnengeschichte.

Im Zentrum der Ausstellung stehen die in kriminalpolizeilicher Anmutung und unter Anleitung der beiden aufstrebenden Anthropologinnen Dora Maria Kahlich (1905-1970) und Elfriede Fliethmann (1915-1987) gemachten Frontal- und Seitenaufnahmen der insgesamt 565 unter Zwang abgelichteten Männer, Frauen und Kinder. Sie sind gewissermaßen der Ursprung des Rechercheprojekts, dem die Sonderschau auf dem Alma-Rose-Plateau zugrunde liegt.

Kuratorin Margit Berner, in der Anthropologischen Abteilung des Naturhistorischen Museums tätig, fand die visitenkartengroßen Originalabzüge 1997, wie sie der APA bei einer Vorbesichtigung erzählte. Sie waren in einer unscheinbaren Feldpostschachtel verstaut, die unter Glassturz nun ebenfalls ausgestellt wird. Die handschriftliche Bemerkung "Tarnow Juden 1942" weckte sofort ihr Interesse. In jahrelanger Forschungsarbeit gelang es Berner, Schritt für Schritt die Lebensgeschichte der Porträtierten zu rekonstruieren.