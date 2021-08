Geologe: "Gehen in Welt, die Kreidezeit ähnlicher ist als wir wollen"

Auch die neuen Berechnungen zeigen, dass die globalen Mitteltemperaturen im Mesozoikum im Vergleich zu vorindustriellen Zeit höher lagen. Mitverursacht wurde der kontinuierliche Trend zu Erwärmung vor allem durch die wachsende Sonnenleuchtkraft und ansteigende Meeresspiegel. "Die Oberflächen von Ozeanen reflektieren typischerweise weniger Sonnenstrahlung als Landoberflächen, und da bei einem höheren Meeresspiegel die flachen Kontinentalbereiche überflutet wurden, trug dies auch zu höheren globalen Mitteltemperaturen bei", so Landwehrs. Dazu kamen Schwankungen der CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre.

Diese brachten den neuen Berechnungen zufolge besonders warme Abschnitte im frühen und späten Mesozoikum - also in der Trias- und mittleren Kreidezeit - mit sich. Relativ kurz vor dem jähen Ende der Dinosaurierzeit sanken dann die Kohlendioxidwerte in der ausgehenden Kreidezeit wieder. Das beendete auch die ausgedehnte Warmphase schon vor dem Asteroideneinschlag, so die Wissenschafter.

Beispiellose Emissionserhöhungen

Auf ein ähnliches Absinken der CO2-Konzentrationen brauche man jetzt allerdings nicht setzen, so Wagreich. Denn die vom Menschen verursachten Emissionserhöhungen seien in ihrem Tempo beispiellos und lassen die aktuell eigentlich ausgehende Eiszeit "in ein Treibhausklima" kippen, über das man aktuell relativ wenig sagen könne. Die letzte größere dokumentierte derartige Entwicklung war vor rund 55 Millionen Jahren. Daher lohne sich auch der Blick auf das Kreidezeit-Treibhaus, der in weiteren Forschungsarbeiten bald geschärft werden soll. Denn: "Wir gehen da in eine Welt, die der Kreidezeit ähnlicher ist als wir eigentlich wollen", so Wagreich.

Dementsprechend sei mit mehr Niederschlägen im Erdsystem zu rechnen. Das bezeugen auch Fossilien- und Gesteinsanalysen aus dem Erdmittelalter, so der Geologe: "Wir sehen das in den Sedimenten, wir sehen das in der Verwitterung." Einige aktuelle Wetterphänomene könne man schon dahin gehend interpretieren.