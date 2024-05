Anbauen, Ernten: Warum Garteln für Kinder wichtig ist

Viel ausprobieren

Titze betreut regelmäßig Kinder bei Workshops sowie Kindergartengruppen und Schulklassen, die ein Schuljahr lang einmal pro Monat kommen, um "ihr" Beet zu bearbeiten. "Wir lassen die Kinder viel ausprobieren und wollen erlebbar machen, wie es ist, einen Garten im Lauf der Jahreszeiten zu pflegen. Die Kinder erfahren, wie etwas entsteht, das sie selbst hervorgebracht haben", erzählt Titze.

Die gemeinsam gepflegten Früchte und Gemüse können dann mitgenommen werden – und schmecken meist besonders gut. Studien zeigen, dass viele Kinder lieber zu Obst und Gemüse greifen, wenn sie es selbst angebaut haben. Beim Gärtnern, ob mit Schule und Kindergarten oder zuhause im Garten oder am Balkon, kommen die Kinder zudem mit der Natur in Kontakt, auch wenn es kultivierte Natur ist, und begreifen spielerisch biologische Abläufe. "Wenige Kinder haben einen Bezug dazu, wo Lebensmittel eigentlich herkommen, insbesondere in der Stadt. Wie eine Pflanze wächst, wie lange es dauert, bis etwas entsteht, das erntbar ist, oder dass zum Beispiel Erbsen nicht einfach aus dem Boden herauskommen", betont Titze.