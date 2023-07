Fund auf Hallstätter Gräberfeld: Woraus früheste Urnen gefertigt wurden

Zustand des neuen Fundes ist "bemerkenswert"

Insgesamt sei der Erhaltungszustand des neuen Fundes "bemerkenswert", so Rudorfer. So konnte man nun auch erstmals nachweisen, dass sich die sterblichen Überreste einmal in einem Behälter in Form eines Stoffsäckchens befanden. Dass die damals im Hochtal bestatteten eisenzeitlichen Hallstatt-Bewohner in einer Art Urne niedergelegt wurden, hatten Archäologen bereits seit längerem vermutet. Das lag daran, dass gefundene Knochen- und Aschereste meist nicht weit verstreut aufgefunden wurden. Die Wissenschafter gehen nun davon aus, dass sich beim aktuellen Fund der Leichenbrand in einem Säckchen befand und die Bronzespiralen darauf gelegen sind.

Die heurigen Grabungen im Hochtal laufen noch bis Mitte August, neu gestartet wurde nun auch eine Grabung im Bereich der einstigen römischen Siedlung im Ort Hallstatt. Mitte September (16.-17.9.) steht dann unter dem Titel "Archäologie am Berg" das Vermittlungsprogramm der NHM-Forscher für ein breites Publikum an.