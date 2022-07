Für Bienen unauffindbar: Klimaerwärmung raubt Blüten ihren Duft

Pflanzen locken ihre Bestäuber unter anderem mit Blütenduft an. Was passiert, wenn die Klimaerwärmung diese Duftstoffe beeinflusst, haben Forscher der Uni Salzburg untersucht. Sie simulierten eine Erwärmung um fünf Grad Celsius und beobachteten die Effekte an mehreren Nutzpflanzen und Insektenarten. Am stärksten waren die Effekte bei der Erdbeere: Deren Blütenduft konnte nicht mehr nachgewiesen werden, mit entsprechend negativen Folgen für Ernteerträge, berichtet der FWF am Montag.

Der brasilianische Insektenforscher Guaraci Duran Cordeiro hat in seinem Projekt in Kooperation mit Stefan Dötterl, Leiter der Arbeitsgruppe Pflanzenökologie und des Botanischen Gartens in Salzburg, untersucht, wie sich die Erwärmung auf die Beziehung zwischen Nutzpflanzen aus drei Pflanzenfamilien und den Bestäubern auswirkt. Konkret ging es um Buchweizen, Raps und Erdbeere sowie Westliche Honigbiene, Dunkle Erdhummel und Rote Mauerbiene.