Wissenschafter: Gewinnstreben fördert Artensterben

Der Bericht erläutert, dass bestimmte Arten von Pflanzen und Tieren aus wirtschaftlichen Gründen - beispielsweise für die Nahrungsmittelproduktion - bevorzugt würden, was den natürlichen Kreislauf negativ beeinflusst. Weiters werde nicht bedacht, dass Faktoren wie Klimaregulierung und kulturelle Identität ebenfalls die Umwelt beeinflussen. Der Report macht darauf aufmerksam, dass sich Eingriffe in die Natur auch auf die Lebensqualität des Menschen auswirken und dass es grundsätzlich nicht an Ansätzen für eine Besserung der Situation fehlt. Vielmehr seien es die Methoden, mit der ungleichen Machtverteilung zwischen Gruppen umzugehen und "die verschiedenen Werte der Natur in politische Entscheidungen einzubeziehen, die nicht vorhanden sind", wie es in einer Aussendung heißt.