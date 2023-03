Forscher sehen Lebenszeit-Rekorde in näherer Zukunft fallen

Die Forscher suchten also in den Daten nach Anzeichen für Verdichtung und echte Verschiebungen bei der verbleibenden Lebenserwartung nach dem 50. Lebensjahr. "Verdichtung ist das dominierende Muster in den Alterskohorten, die vor dem Jahr 1900 geboren wurden", heißt es in der Arbeit. In späteren Jahrgängen werde das Bild aber anders. Auch in den Daten aus Österreich - die allerdings größtenteils im 20. Jahrhundert geborene Personen umfassen - zeichnet sich vor allem in den Alterskohorten ab den 1930er Jahren eine Entwicklung in Richtung einer echten Verschiebung der Mortalität ab. Das passt zu den Abläufen in den meisten anderen europäischen Staaten, die von den Wissenschaftern analysiert wurden.

Lebenszeit-Maximum noch nicht erreicht

Dass dies erst im Laufe des 20. Jahrhunderts stark zum Tragen kommt, erklärt laut den Studienautoren auch, warum sich die maximale Lebensspanne in den vergangenen Jahrzehnten so scheinbar unveränderlich präsentiert hat. Nun kämen aber zunehmend Jahrgänge in ein sehr hohes Alter, die später geboren wurden und von mannigfaltigen Verbesserungen im Gesundheitssystem oder in der Ernährung am stärksten profitieren. Die verbleibende Lebenserwartung nach dem 50. Lebensjahr für Menschen, die jetzt zwischen 70 und 110 Jahre alt sind, sei über alle Länder gerechnet um rund acht Jahre höher als in früher geborenen Jahrgängen. Das Lebenszeit-Maximum, so es denn ein solches gibt, ist der Studie zufolge also eher noch nicht erreicht.