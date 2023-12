Die Schleuder, die Kunst kann

Bei unserem heutigen Experiment machen wir uns einen physikalischen Effekt zunutze, um Kunst entstehen zu lassen. Dafür musst du gar nicht Zeichnen oder Malen zu können. Du brauchst nur eine Salatschleuder, dickes Papier, flüssige Farbe und einige Löffel.

Das Papier legst du in die Salatschleuder auf den Boden des Korbes. Anschließend kannst du verschiedenfarbige Kleckse mit einem Löffel auf das Papier tropfen. Jetzt musst du nur noch die Salatschleuder gut verschließen – lass dir am besten von einem Erwachsenen helfen. Und schon kann die Schleuder ganz schnell gedreht werden! Je nachdem, wie viel Farbe du verwendest und wie lange und in welche Richtung du die Salatschleuder drehst, entstehen so die unterschiedlichsten Kunstwerke. Du kannst zwischendurch die Schleuder öffnen, vorsichtig drehen und beobachten, wie sich die Farbkleckse ändern, sich strecken oder verwischen.

Stell dir vor, jemand fährt mit dem Auto in den Urlaub. Beim Einladen des Gepäcks wird allerdings ein Koffer am Dach des Autos vergessen. Das Auto bewegt sich schon mit großer Geschwindigkeit, da befindet sich plötzlich ein Hindernis auf der Straße und das Auto wird gebremst. Was passiert dabei mit dem Koffer?

Der Koffer fliegt geradeaus weiter – und vom Autodach herunter. Das nennt man Trägheit: Ein Körper, wie zum Beispiel unser Koffer, „möchte“ seine Richtung und seine Geschwindigkeit beibehalten. Das spürst du auch, wenn du im Auto sitzt und plötzlich gebremst wird. Dein Körper (eigentlich die Masse) will sich weiterbewegen, weswegen du in den Sicherheitsgurt gedrückt wirst. Nun stell dir vor, dass unser Auto mit dem Koffer auf dem Dach im Kreis fährt. Was passiert dabei mit dem Koffer? Nach einigen Runden wird der Koffer aus der Bahn geschleudert. Ähnlich ist es auch bei unserem Experiment. Das Auto ist in diesem Fall wie die Salatschleuder und die Farbe bewegt sich ähnlich wie der Koffer. Ach ja, ein wichtiger Teil des Experimentes ist übrigens, nach dem Schleudermalen die Salatschleuder sauber zu machen.

Fragen zum Experiment der Woche sende an kurier@sciencepool.org