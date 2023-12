"Citizen Science": So kann jeder an einem Forschungsprojekt teilnehmen

Wissenschafterinnen und Wissenschafter stehen oft vor schwierigen Fragestellungen, für deren Beantwortung sie viele Informationen benötigen. Deswegen greift die Forschung manchmal auf die Hilfe von „Nicht-Forschern“ zurück. Diese Art der Forschung nennt man „Citizen Science“, also auf Deutsch „Bürger-Forschung“.

Ein Beispiel für ein solches Projekt ist der „Tea Bag-Index“ und darum geht es dabei: Wenn Material in der Erde zersetzt bzw. abgebaut wird, passiert das unterschiedlich schnell, je nachdem, wie die Erde beschaffen ist. Dieser Vorgang reichert die Erde mit neuen Nährstoffen an, setzt aber auch CO 2 , also Kohlenstoffdioxid, frei. Und weil das auch wichtig für das Klima ist, muss man möglichst viele verschiedene Erden untersuchen.

Dazu werden Teebeutel als Proben genutzt. Diese werden vergraben und nach einiger Zeit wieder ausgegraben. Je nachdem, wie viel Gewicht der Teebeutel über diese Zeit verloren hat, kann man davon ausgehen, dass die Zersetzungsgeschwindigkeit langsamer oder eben schneller ist.