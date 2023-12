Zauber oder Physik? Der kartesische Taucher

So funktioniert’s

Nun füllst du vorsichtig etwas Wasser in den Ballon. Bevor du ihn zuknotest, achte darauf, dass du auch ein wenig Luft in den Luftballon lässt. Mit der Schnur bindest du die Spielzeugfigur an den Luftballon an. Zuerst das Spielzeug in die PET-Flasche drücken, dann folgt der Luftballon. Jetzt füllst du die Flasche randvoll mit Wasser und schraubst den Deckel darauf.

Das Geheimnis des kartesischen Tauchers liegt im Druck. In deinem Luftballon befindet sich Luft. Solange diese Luft genug Platz hat und sich ausdehnen kann, zieht sie dein Spielzeug nach oben, sodass es knapp unter der Oberfläche im Wasser schwebt.

Diesen Effekt kennst du auch von einem Heißluftballon, der nach oben steigt, wenn die Luft darin erwärmt wird und sich ausdehnt. Drückt man die Flasche zusammen, wird auch die Luft im Ballon zusammengedrückt und dieser zieht die Figur nicht mehr nach oben, sondern sie sinkt nach unten.

Fragen zum Experiment der Woche sende an kurier@sciencepool.org