Ex-"Hochrechner der Nation" Gerhart Bruckmann verstorben

Bruckmann wurde am 9. Jänner 1932 in Wien geboren und schlug nach längerer Tätigkeit in der Wirtschaftskammer eine wissenschaftliche Karriere ein. 1966 habilitierte er sich an der Uni Wien im Bereich Statistik - anschließend übernahm er für ein Jahr eine Professur an der Uni Linz, bevor er als Professor 1968 an die Uni Wien zurückkehrte. Im gleichen Jahr wurde Bruckmann zum Direktor des Instituts für Höhere Studien bestellt, das er bis 1973 leitete. 1972 wurde er außerdem wirkliches Mitglied der philosophisch-historischen Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.