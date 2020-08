Erstmals erforscht: Die Ökobilanz eines Menschenlebens

Gestrichen: Fleisch und Fliegen

Aus diesen Hauptursachen wurden rund 60 Maßnahmen abgeleitet, um seinen CO2-Ausstoß zu minimieren und um Gratzels eigentliches Ziel zu erreichen, bei seinem Tod eine ausgeglichene Ökobilanz vorweisen zu können. Die Maßnahmen umzusetzen führten für Dirk Gratzel zu einem radikalen Lebenswandel: keine Flüge mehr, kombinierte Mobilität aus Autofahren und öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bus und Bahn mit dem Fokus auf Letzterem, kein industriell hergestelltes Fleisch mehr, nur das, was er als Jäger selbst schießt, keine Milchprodukte, nur noch saisonales, regionales Gemüse, energetische Sanierung seines Hauses, nur noch 45 Sekunden duschen – um nur einige wenige zu nennen. Auf seinen täglichen Morgenkaffee zu verzichten, hat er nicht geschafft, und von seinem Hund Emil konnte er sich auch nicht trennen.

Ökobilanz, die zweite

Am Fachgebiet von Matthias Finkbeiner wurde eine zweite Ökobilanz für das drastisch veränderte Leben von Gratzel errechnet. Wieder musste Gratzel dafür sein Leben inventarisieren – nun unter den neuen Bedingungen. Durch die etwa 60 Maßnahmen drückte er seinen CO2-Emmissionen von 27 Tonnen pro Jahr auf 7,8 Tonnen. Für Finkbeiner ist das Ergebnis beeindruckend und belegt eindrücklich, dass Fliegen, Autofahren und Fleisch essen dem Klima und damit dem Planeten enorm zusetzten. Aber es zeige eben auch, wie weit Dirk Gratzel noch von dem 2-Tonnen-Ziel des Weltklimarates entfernt sei. „Angesichts der Tatsache, dass das Ergebnis nur durch einen extremen Lebenswandel erzielt werden konnte, der mit schmerzhaften Einschnitten verbunden war, stellt sich die Frage, wie realistisch das 2-Tonnen-Ziel in unserer westlichen Welt ist, wenn wir weiterhin an den Mindeststandards unseres zivilisierten Lebens wie essen, kleiden, wohnen, arbeiten, Bildung, gesundheitliche Fürsorge, digitale Kommunikation, Mobilität und Kultur festhalten“, sagt Finkbeiner und fragt bewusst provozierend, „oder ob es sich nur umsetzten lässt, wenn wir nackt und in Zelten wohnend leben.“ Finkbeiner gesteht, dass er darauf keine Antwort hat.

Die menschengemachten Schäden heilen

Das Gratzel-Projekt hat seine Forschung, wie er selbst sagt, „unglaublich inspiriert“: Neue Projekte seien initiiert, Befunde eindrücklich bestätigt worden, eben, dass das häufiges Fliegen und viel Autofahren einen hohen Anteil an der Klimabelastung haben und eine Änderung des Konsumverhaltens mitnichten nutzlos sei. Neue überraschende Erkenntnisse habe er gewonnen unter anderem, dass ein Hund durchaus „klimarelevant“ genannt werden könne und im Fall von Gratzel chemische Produkte wie Wasch-, Reinigungsmittel und Kosmetika viel weniger ins Umweltsündenkontor schlagen als zum Beispiel Milchprodukte. Und jenseits der Fakten habe die Arbeit in diesem Projekt ihm immer wieder diesen Konflikt vor Augen geführt, dass selbst ein extrem zurückgenommener westlicher Lebensstil die Erde signifikant belastet.

"Schlicht unmöglich"

Ein Leben ohne ökologische Belastung zu führen, hält Matthias Finkbeiner für schlichtweg unrealistisch. Deshalb setzen sich er und Gratzel in einer dritten Phase des Projektes mit dem Thema der Wiedergutmachung auseinander und denken über Konzepte nach wie die Renaturierung von zerstörten Ökosystemen. „Wir werden Wege finden müssen, wie wir die verursachten Schäden wieder heilen. Sie lediglich virtuell zu kompensieren wird nicht reichen. Das Thema der wissenschaftlich robusten Wiedergutmachung in Form der Wiederherstellung von Ökosystemen wird in der Forschung künftig eine große Rolle spielen“, so Finkbeiner.