Kuscheln gegen die Kälte: So überleben Gartenschläfer den Winter

Laura Magaly Charlanne und Sylvain Giroud vom Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie der Vetmeduni zeigten nun, dass "Huddling" den Energieverbrauch während des Wiedererwärmens - der Phase mit dem höchsten Energiebedarf während des Winterschlafs - deutlich reduziert. "Kuschelten die Tiere während der Erwärmungsphase, reduzierte das Wärmebedarf und Gewichtsverlust gegenüber Tieren, die allein erwachten, um zwei Drittel", berichten die Forschenden.

Kollektiver Vorteil

Über den gesamten Winterschlaf betrachtet, reduzierte "Huddling" den Gewichtsverlust von Jungtieren allerdings nicht. Ein Grund dafür könnte sein, dass sich die Tiere in einem zufallsähnlichen Verhalten beim Aufwärmen abwechseln, was die energetischen Vorteile des engen Körperkontakts ausgleichen könnte. Außerdem trat jenes Tier mit der höchsten Körpertemperatur während des Aufwärmens später in die Erstarrung ein, als die anderen in der Gruppe.