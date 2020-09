Eltern appellieren an die Politik: Kinder vorrangig testen

Ein ungeklärter Verdachtsfall in nur einer Klasse führe zu einem ungeklärten Status von rund 25 Familien und den in dieser Klasse unterrichtenden Lehrerpersonen – in Summe können das 100 Betroffene und mehr sein.

Dieser Verdachtsfall beeinflusse nicht nur die Klasse, sondern über ausfallendes Lehrpersonal den kompletten Schulbetrieb. Kinder, die aufgrund von Verdachtsfällen in ihrer Klasse zu Hause in Quarantäne bleiben müssen, werden wiederum von den Eltern betreut und im Homeschooling unterstützt – "nicht für alle Familien ist das nach mittlerweile sechs Monaten der Kinderbetreuung ein gangbarer Weg und nicht alle Arbeitgeber ermöglichen eine solche Freistellung", heißt es in dem Brief weiter.

"Zudem bedeutet jeder nicht in der Schule verbrachte Tag für die Schülerinnen und Schüler ein immer größer werdendes Defizit auf ihrem Bildungsweg – trotz des enormen persönlichen Einsatzes der Lehrerschaft."

"Abhilfe schaffen wäre so leicht"

Vorschlag der Eltern: "Mit wenigen Maßnahmen und im Vergleich zu den Wirtschaftsförderungen verschwindend geringen Kosten könnte hier rasch Abhilfe einer untragbaren Situation geschaffen werden. Wir fordern daher mit Nachdruck schnelle Maßnahmen, um einen gesunden und aufrechten Schulbetrieb möglich zu machen. Schule muss sehr wohl als Wirtschaftsfaktor gesehen werden und auch als solcher prioritär behandelt werden."

Die Eltern fordern Soforttestungen zur Abklärung ihres Status innerhalb von 24 Stunden ab Verdachtsfall – sei das durch eigens eingerichtete Teststraßen für Schulen oder durch Schnelltests (wie sie etwa derzeit vor den Universitäten durchgeführt werden).

Zudem brauche es klare, unmissverständliche Information des Gesundheits- und Bildungsministeriums an alle Schulen, Eltern und Lehrerkräfte, wie sie sich in einem Verdachtsfall oder einem bestätigten Fall in Ihrem Umfeld oder in der Schule zu verhalten haben. Es ist untragbar, dass bei Verdachtsfällen Klassen tage- oder teils wochenlang in einem ungewissen Schwebezustand belassen werden.

Eltern in Not

Weitere Forderung: "Eine rechtliche Verankerung einer Covid-Freistellung zur Betreuung von Kindern in Quarantäne bzw. Isolation." Die derzeitige, bereits sehr angespannte Situation erlaube kein weiteres Zuwarten.