"Covid-19" und "Lockdown": Neuer Duden im Zeichen von Corona

"Covid-19“, "Reproduktionszahl“ und „Lockdown“: Diese Begriffe haben das vergangene halbe Jahr geprägt - und jetzt wurden sie auch in die neue Ausgabe des Duden aufgenommen. Die neue Ausgabe der Sprachbibel, die in Mannheim von Germanisten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz bearbeitet wird, erscheint in dieser Woche.

"Coronavirus stand sowieso schon drin", sagte die Leiterin der Duden-Redaktion, Kathrin Kunkel-Razum, der dpa vor dem Erscheinen der 28. Auflage diese Woche. Kunkel-Razum stellte trotz des Einflusses der derzeitigen Pandemie klar: "Es ist jetzt kein Corona-Duden."