Bluttest soll Rückfall bei Neuroblastom-Erkrankungen erkennen

Zusätzlich zur Knochenmarkanalyse

Ziel dieser Studie war die Klärung der Frage, ob das Verfahren bei Neuroblastom-Patienten einen zusätzlichen klinischen Vorteil bringt. In einer Pilotstudie konnte nun gezeigt werden, dass der Nachweis von Tumor DNA aus dem peripheren Blut von Kindern mit Neuroblastomen neben der seit Jahren verwendeten ultra-sensitiven Knochenmarkanalyse eine sehr empfindliche zusätzliche Methode darstellt, um ein engmaschiges Monitoring durchführen zu können.

So konnte man auch nachweisen, dass ein Rückfall schon bei geringer Tumorlast und noch vor einer klinischen Manifestation nachweisbar ist.

Die Studie basierte allerdings auf den Daten von bisher 19 Patienten. Internationale Untersuchungen zur Validierung sollen folgen. "Von nun an wird die Anwendung modernster Flüssigbiopsie-Techniken und damit der Nachweis selbst geringer Mengen von Tumor-DNA im Blut einen wichtigen Pfeiler für den Krankheitsverlauf bei Neuroblastom-Patienten und -Patientinnen darstellen", wurde Ambros am Mittwoch in einer Aussendung zitiert.