Sonnenbad: Warum die Haut erst Stunden später braun wird

Die allermeisten kennen es: Nach einem langen Strandtag hüpft man unter die Dusche, die Sandkörner rieseln von der Haut, das Wasser kühlt den Körper. Und plötzlich fällt einem auf, wie braun man geworden ist. Die durch Sonneneinstrahlung verursachte Bräunung der Haut macht sich also nicht unmittelbar, sondern oft erst nach mehreren Stunden oder gar Tagen bemerkbar.

Warum das so ist, was bislang nicht abschließend geklärt. Ein Forschungsteam der israelischen Universität Tel Aviv haben das mysteriöse Phänomen nun genauer unter die Lupe genommen – und den Mechanismus dahinter erfolgreich entschlüsselt.

Veröffentlicht wurde die wissenschaftliche Erklärung kürzlich im Fachmagazin Journal of Investigative Dermatology.

Es zeigt sich: Der sonnengeküsste Körper scheint Prioritäten zu setzen. Trifft Sonnenlicht auf die Haut, übt sich der Organismus zuallererst darin, etwaige Schäden in den Hautzellen zu heilen. Das lähmt wiederum für die Hautpigmentierung verantwortliche Prozesse, wie die Gruppe in Untersuchungen an tierischem und menschlichem Gewebe herausfinden konnte.

Ganz grundsätzlich werden UV-Strahlen von den Melanozyten aufgenommen. Das sind Zellen, die für die Pigmentierung und den Sonnenschutz verantwortlich sind. Sie verarbeiten die Strahlung. So entsteht das Hautpigment, das an die Hautzellen übertragen wird – man wird braun.