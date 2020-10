Bildungsforscherin: „Lesen muss man wie Sport trainieren“

Digital

Der Lesekongress „Lerche“ findet am 5. und 6. 11. digital statt. Er richtet sich an alle, denen Lesen und Lesenlernen ein Anliegen ist, also an Schul-

leitungen, Lehrkräfte, Eltern etc. In Fachvorträgen und Workshops werden Strategien zur Leseförderung präsentiert und diskutiert. Anmeldung für die kostenlose Teilnahme hier.

Andrea Bertschi-Kaufmann

Sie hat an der Pädagogischen Hochschule in der Nordwestschweiz und an der Universität Basel geforscht und wird eine der Referentinnen sein