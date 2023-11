Neurowissenschaft: Erlernen Babys Sprache schon im Mutterleib?

Mit dem siebten Schwangerschaftsmonat beginnen ungeborene Babys, Geräusche außerhalb des Körpers der Mutter wahrzunehmen. Sie lernen infolge, auch das zeigen Studien, die Stimme ihrer Mutter kennen und von anderen zu unterscheiden. Auch Sprachrhythmen und -melodien werden vom Nachwuchs verinnerlicht.

Wie sich das Hören von Sprache im Mutterleib genau auf die das Gehirn eines Neugeborenen auswirkt, war bislang allerdings weitestgehend unklar.

Neueste Forschungen an der Universität Padua zeigen nun: Der Kontakt mit Sprache im Mutterleib könnte tatsächlich die neuronale Aktivität im Hirn von Säuglingen und infolge auch die Sprachentwicklung prägen. Veröffentlicht wurden die Ergebnisse im Fachblatt Science Advances.

Messung elektrischer Ströme im Hirn zeigt aufschlussreiche Aktivitäten

In einer von der Neurowissenschafterin Benedetta Mariani geleiteten Studie wurden 33 Neugeborene mit französischsprachigen Müttern kurz nach der Geburt via Elektroenzephalogramm (EEG) überwacht. Mit dem neurologischen Diagnoseverfahren können elektrische Ströme des Gehirns erfasst werden. Den Säuglingen wurde die französische, englische und spanische Version der Kindergeschichte "Goldlöckchen und die drei Bären" (im englischen Original "The Story of the Three Bears") vorgespielt, während die Forschenden die neuronale Aktivität maßen.