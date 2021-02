Asteroidenstaub im Chicxulub-Krater belegt Dino-Killer-Theorie

Vor 66 Millionen Jahren schlug ein riesiger Asteroid im heutigen Golf von Mexiko ein. Die Folgen auf dem Blauen Planeten waren verheerend. Es kam zum Massensterben. Zwei Drittel aller Tier- und Pflanzenarten waren betroffen. Nicht zuletzt war es das Aus für die Dinosaurier. Soweit die Theorie seit vier Jahrzehnten. Nun hat ein Forschungsteam mit Beteiligung österreichischer Wissenschaftler den letzten Puzzlestein für diese "Dino-Killer"-Theorie entdeckt - Meteoritenstaub im Einschlagskrater.

Hinweise verdichten sich seit den 1970er-Jahren

Der erste konkrete Hinweis, der eine Erklärung des Massensterbens am Ende der Kreidezeit lieferte, wurde Ende der 1970er Jahre in Sedimentschichten in Italien und Spanien gefunden: In einer sehr dünnen Schicht aus Tonmineralien, die die Grenze zwischen Kreidezeit und Paläogen markiert, wurden ungewöhnlich hohe Konzentrationen von Iridium und anderen Platinmetallen nachgewiesen. Diese seltenen Metalle kommen kaum in Gesteinen der Erdoberfläche vor, dagegen in relativ hohen Konzentrationen in Meteoriten.