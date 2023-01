Jahr des Tigers geht zu Ende, Zahl der Tiere stieg

Am 22. Jänner beginnt für Chinesinnen und Chinesen ein neues Jahr. Es wird im Tierkreiszeichen des Hasen stehen. Doch noch ist der Tiger da: Zum Ausklang des asiatischen Mondjahres im Zeichen der Großkatze zieht die Umweltschutzorganisation WWF Bilanz.

Dank zahlreicher Artenschutzprojekte, darunter Maßnahmen vor allem gegen die Wilderei, ist die Zahl der Tiere seit dem letzten Tiger-Jahr weltweit gestiegen - von 3.200 wild lebenden Exemplaren im Jahr 2010 auf rund 4.500 im Jahr 2022.

Erfolgsgeschichte muss sich fortsetzen

Auch wenn das Ziel einer Verdopplung in diesem Zeitraum nicht erreicht werden konnte, so sieht der WWF dennoch einen Erfolg: „Unser starker Einsatz für die Tiger macht sich bezahlt. Das ist ein großer Ansporn, weiter aktiv an ihrem Schutz zu arbeiten - denn trotz der guten Nachrichten gehören Tiger weltweit leider noch immer zu den am meisten gefährdeten Tierarten“, sagt WWF-Artenschutzexperte Georg Scattolin.

Ab Sonntag, 22. 1. 2023, kann in China der Hase kommen. In Vietnam steht 2023 übrigens ganz im Zeichen der Katze.