Im Vorjahr entdeckter Poseidon-Tempel: Grösser als bisher angenommen

Die bei einer Hügelgruppe gelegene Fundstelle bei Kleidi-Samikon liegt in einer von Lagunen und Küstensümpfen dominierten Landschaft. Aufgrund der exponierten und sicheren Lage in der Nähe des Meeres etablierte sich dort schon in mykenischer Zeit eine Siedlung, die über mehrere Jahrhunderte Bestand hatte und von der aus sich der Weg durch die Sümpfe kontrollieren ließ. Weil warme Schwefelquellen in der Nähe der Hügelgruppe entspringen, wurde die strategisch wichtige Landenge bei Kleidi auch als die "Thermopylen der Peloponnes" beschrieben. Aufgrund der relativ präzisen Angaben bei Strabon wurde dort seit Langem das Heiligtum des Poseidon vermutet.

Tempelartiger Grundriss

Durch geophysikalische Untersuchungen entdeckte ein Team österreichischer, deutscher und griechischer Forscherinnen und Forscher unterhalb der antiken Festung Samikon Hinweise auf einen tempelartigen Grundriss. Im Vorjahr legten sie die ersten Teile eines lang gestreckten Gebäudes frei, bei dem es sich sogar um den Tempel des Meeresgottes selbst handeln könnte. Laut Birgitta Eder, Leiterin der Außenstelle Athen des Österreichischen Archäologischen Instituts (ÖAI) der Akademie der Wissenschaften (ÖAW), ist damit die Lage des lang gesuchten Heiligtums identifiziert, denn sie passt sehr gut zu Strabons Beschreibungen, der auch auf die Schwefelquellen in der Nähe Bezug nimmt.