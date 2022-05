Ameisen setzen Heilmittel und Sklavenarbeit gezielt ein

Die Giftmischerinnen wurden auf frischer Tat ertappt: Grazer Forschende konnten in 133 Versuchskolonien à 100 Arbeiterinnen plus Königin beobachten, wie die Grauschwarzen Sklavenameisen Wasserstoffperoxid aus den Kadavern von Blattläusen bzw. aus befallenen Pflanzen holten. Die für die Fütterung zuständigen Krabbler teilten die an sich toxische Substanz sozial mit allen Artgenossinnen; die desinfizierende Wirkung sollte die Immunabwehr von Patientinnen wie von Gesunden unterstützen.