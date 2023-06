Ameisen behandeln sich nach Triage: Am schwersten Betroffene zuerst

Die Forscher beobachteten, was eine gesunde Ameise tut, wenn sie zwei Nestgenossinnen vor sich hat, die unterschiedliche Mengen an infekti√∂sen "Metarhizium robertsii" Pilzsporen auf sich tragen. "Die Ameisen nahmen Individuen mit der h√∂chsten Sporenmenge bevorzugt in die Pflege", erkl√§rten sie in einer Aussendung: Grund daf√ľr ist wohl, dass stark keimbelastete Individuen das gr√∂√üte Risiko f√ľr die Gruppe darstellen.

Höher Belastete werden mehr gepflegt

Hie und da pflegten die Ameisen auch das weniger infekti√∂se Tier. "Die h√§ufigeren Entscheidungen f√ľr die Pflege h√∂her belasteter Individuen summieren sich jedoch auf Kolonieebene zu einer effizienten Beseitigung von Krankheitserregern", so die Forscher. Insgesamt trifft die Sippe demnach eine klare Entscheidung bez√ľglich der Triage (Auswahl der Patienten nach der Schwere der medizinischen Probleme): Sie funktioniert nach der einfachen Regel, dass immer die Schwerstbetroffenen bevorzugt zu entseuchen sind.