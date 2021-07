Als Österreichs Wetterfrösche Weltspitze waren

Am 23. Juli genehmigte Kaiser Franz Joseph „mit Allerhöchster Entschließung die Centralanstalt für meteorologische und magnetische Beobachtungen (siehe Bild oben) und ernannte Kreil zum Direktor, und weil der außerdem Physik-Professor an der Uni Wien war, wurde auch die k. k. Centralanstalt ein wissenschaftliches Forschungsinstitut. Diese Personalunion, zwischen Direktor einerseits und Universitätslehrer andererseits, ist auch am heutigen 170. Geburtstag noch Tradition.

Österreichischen Meteorologenschule

Die Natur der Monarchie habe es den Wissenschaftern leicht gemacht, das Klima zu untersuchen, meinte Julius von Hann, der dritte Direktor. In seiner Ära begann man von einer „österreichischen Meteorologenschule“ zu sprechen. Gemeint war die Summe wissenschaftlich-meteorologischer Leistungen, die zu Hanns Zeiten von der Zentralanstalt in Wien ausgingen.

Formayer: „Um 1900 gab es nur noch eine weitere meteorologische Schule – die norwegische. Da waren wir Weltspitze, weil in Österreich brillante Physiker arbeiteten, und bei der Atmosphärenforschung spielt Physik nun einmal eine große Rolle.“ Hann, Professor an den Unis Wien sowie Graz und von 1877 bis 1897 Direktor, sei auch einer der ersten Klimatologen gewesen. „Er war federführend beim Erforschen des Klimas im Alpenraum, hat als erster den Föhn physikalisch richtig beschrieben und wurde dreimal für den Nobelpreis vorgeschlagen“, erzählt Formayer.

117 Messstationen

Da lieferte die Centralanstalt längst eine tägliche Wetterkarte. Schließlich gab es seit 1860 117 Messstationen in der Monarchie.

Der Prognosedienst ist bis heute Kerngeschäft der ZAMG, die erst seit 1904 so heißt. Da kam der seismische Dienst für Österreich dazu und man wurde in Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik umgetauft. Mittlerweile sind die Aufgaben vielfältig: Erdbeben registrieren; vor Schadstoffen und sogar Radioaktivität in der Luft warnen; erforschen, was Grün mit dem Stadtklima macht; Risiken von Starkregen verständlich machen; Frühwarnsysteme für Nutzpflanzen aufs Handy bringen.

Aber das ist eine andere Geschichte.