"Wir haben die mRNA-Kodierung auch für andere Krankheiten getestet"

Wann und warum haben Sie Ungarn verlassen?

Ich liebe Ungarn, aber es gab für mich keine Jobmöglichkeiten mehr. Ich arbeitete in einem Routinejob, der mir das Äquivalent von $ 100.- einbrachte. Davon konnte man in Ungarn in den 1980ern gerade so leben. 1985 bin ich mit meinem Mann und meiner Tochter ausgewandert, weil ich eine Einladung der Temple University in Philadelphia bekam. Drei Jahre später erhielt ich eine Einladung von John Hopkins, aber mein Boss war darüber so verärgert, dass er uns anzeigte und deportieren lassen wollte. John Hopkins zog daraufhin ihr Angebot zurück. Ich arbeitete Tag und Nacht, schlief in meinem Büro und verdiente $ 70.000 pro Jahr. Inzwischen lebte auch meine Mutter bei uns, ich musste also vier Personen erhalten. 1989 wechselte ich dann zur Medizinischen Fakultät der Universität Pennsylvania. Dort versuchte eine Vorgesetzte meinen Erfolg zu verhindern. Ich muss Ihnen sagen, ich wurde in meiner Karriere viel öfter von Frauen angefeindet als von Männern. Aber jeder Rückschlag ist eine neue Chance zu lernen. Ohne sie hätte ich mich nie mit Molekularbiologie beschäftigt.